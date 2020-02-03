«Включай ЭКОлогику»: В Ростове-на-Дону состоится открытие V Фестиваля науки

3 Февр. 2020 2020-02-03T11:50:30+03:00

Он соберет на своей площадке более тысячи ростовчан

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 4 февраля, с 10:00 до 14:00 в Конгресс-холле ДГТУ в Ростове-на-Дону состоится открытие V Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику». Известно, что фестиваль соберет на своей площадке более тысячи ростовчан и пройдет под эгидой празднования 90-летия Донского государственного технического университета.

В программе открытия запланирована и интерактивная выставка с «ожившими» картинами, посвященная трем историческим этапам ДГТУ: советскому периоду, современности и будущему. Мультимедийная экспозиция раскроет секреты научно-исследовательских лабораторий, расскажет подробности биографии ключевых в становлении и развитии университета фигур.

– За почти вековую историю университет стал альма-матер нескольких поколений дончан, главным образовательным и научным центром южного региона России, – рассказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - На выставке мы познакомим ростовчан с достижениями в сфере фундаментальной и прикладной науки опорного университета и поделимся планами по модернизации вуза.

Гостям предложат также посетить научно-популярные лекции, мастер-классы и тренинги, изучить приемы эффективной самопрезентации, основы финансовой грамотности и правила успешного трудоустройства. А для школьников 8-11-х классов будет проведен научно-популярный квест. 480 донских старшеклассников сконструируют и презентуют макет города будущего. Также в рамках открытия фестиваля среди учащихся 9-11-х классов состоится еще и финал конкурса «Зеленая наука».