2020-02-03T13:53:50+03:00
Общество

Заботливые ростовчане решили помочь живущей на улице пенсионерке

У пенсионерки есть дочь, живущая в захламленном доме
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове горожане пытаются помочь брошенной на улице старушке. Фото: "Ростов Главный"В Ростове горожане пытаются помочь брошенной на улице старушке. Фото: "Ростов Главный"
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В ростовских соцсетях обсуждают, как помочь живущей на улице пожилой женщине.

По словам очевидцев, женщина живет на проспекте Коммунистическом возле многоквартирного дома. Стоит отметить, что даже в таком бедственном положении у нее есть собака и кот. Рядом разбросано множество ее вещей.

- Местные жители спокойно говорят, что она живет так уже не первый год - как будто это нормально. По некоторым данным, ее выселили из квартиры за неуплату коммуналки, но мало похоже на правду, - написал автор публикации.

Под этой записью ростовчане стали решать, как можно было бы помочь старушке. Некоторые предложили разместить пенсионерку в специальном учреждении, а другие решили попытаться найти ее родственников.

Второй группе удалось выяснить, что у пенсионерки есть дочь, которая живет в заваленной хламом квартире. Ей приходится спать на полу в коридоре. Другие написали, что предлагали помощь семье, но получали отказ.

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Пенсионерка живет в доме с пробитой крышей и не может добиться помощи от чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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