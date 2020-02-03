Заботливые ростовчане решили помочь живущей на улице пенсионерке
В ростовских соцсетях обсуждают, как помочь живущей на улице пожилой женщине.
По словам очевидцев, женщина живет на проспекте Коммунистическом возле многоквартирного дома. Стоит отметить, что даже в таком бедственном положении у нее есть собака и кот. Рядом разбросано множество ее вещей.
- Местные жители спокойно говорят, что она живет так уже не первый год - как будто это нормально. По некоторым данным, ее выселили из квартиры за неуплату коммуналки, но мало похоже на правду, - написал автор публикации.
Под этой записью ростовчане стали решать, как можно было бы помочь старушке. Некоторые предложили разместить пенсионерку в специальном учреждении, а другие решили попытаться найти ее родственников.
Второй группе удалось выяснить, что у пенсионерки есть дочь, которая живет в заваленной хламом квартире. Ей приходится спать на полу в коридоре. Другие написали, что предлагали помощь семье, но получали отказ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Живу без воздуха": в Ростове-на-Дону дитя войны 13 лет не может выйти на улицу.
Пенсионерка живет в доме с пробитой крышей и не может добиться помощи от чиновников.
ИСТОЧНИК KP.RU