Второй энергоблок Ростовская АЭС будет выведен в плановый ремонт

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:25:04+03:00

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В соответствии с графиком ремонта энергоблоков АЭС России энергоблок № 2 Ростовской АЭС 1 февраля 2020 года будет отключён от сети и выведен в плановый ремонт сроком более, чем на месяц.

- На энергоблоке №2, с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и обеспечения гарантированной безопасной выработки электроэнергии, мы будем проводить типовой средний ремонт продолжительностью 36 суток, - прокомментировал предстоящее производственное событие главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов. - Кроме специалистов атомной станции в ремонтных работах примут участие более тысячи сотрудников подрядных организаций АО «Атомэнергоремонт» и OOO «Корпорация АК «ЭСКМ».

В рамках ремонта на энергоблоке №2 планируется выполнение работ на реакторной установке, частичная выгрузка тепловыделяющих сборок, ремонт основного оборудования реакторной установки и систем безопасности, капитальный ремонт цилиндра низкого давления паротурбинной установки, средний ремонт турбогенератора с выводом ротора и ремонт основного оборудования турбинного отделения.

Сегодня доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга составляет около 30%. Электроэнергия атомной станции поступает в ОЭС Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.