2020-02-03T14:29:26+03:00
Общество

Двух нелегально торгующих пенсионеров поймали в Новочеркасске

Одному из нелегалов предоставили место на рынке
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области накрыли двух торговцев-нелегалов. Фото: администрация НовочеркасскаВ Ростовской области накрыли двух торговцев-нелегалов. Фото: администрация Новочеркасска
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В Новочеркасске двое пенсионеров на незаконной торговле.

Нарушения были выявлены 30 января в ходе проверки, которая прошла в Октябрьском районе. На улице Калинина пожилая женщина продавала одежду, а еще один пенсионер на улице Котовского торговал овощами и фруктами. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статье «Торговля в неустановленных местах». Согласно нормативно-правовому акту, им грозит штраф до пяти тысяч рублей.

- Одному из граждан после разъяснительной беседы было предоставлено социальное бесплатное место на рынке «Октябрьский», - сообщили в городской администрации.

В правительстве Новочеркасска добавили, что нелегальные торговцы могут получить бесплатное место на рынке льготной категории граждан.

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В лидерах - Октябрьский район донской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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