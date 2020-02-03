Двух нелегально торгующих пенсионеров поймали в Новочеркасске
В Новочеркасске двое пенсионеров на незаконной торговле.
Нарушения были выявлены 30 января в ходе проверки, которая прошла в Октябрьском районе. На улице Калинина пожилая женщина продавала одежду, а еще один пенсионер на улице Котовского торговал овощами и фруктами. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы по статье «Торговля в неустановленных местах». Согласно нормативно-правовому акту, им грозит штраф до пяти тысяч рублей.
- Одному из граждан после разъяснительной беседы было предоставлено социальное бесплатное место на рынке «Октябрьский», - сообщили в городской администрации.
В правительстве Новочеркасска добавили, что нелегальные торговцы могут получить бесплатное место на рынке льготной категории граждан.
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В лидерах - Октябрьский район донской столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU