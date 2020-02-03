2020-02-03T14:53:40+03:00
Общество

В Батайске перевернулось такси с тремя пассажирам

Водитель был пьян
Дина Горбачева
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Машина слетела в кювет. Фото: соцсетиМашина слетела в кювет. Фото: соцсети
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В воскресенье в Батайске на улице Авиационной произошло ДТП. Водитель такси на Renault Logan, заезжая на узкий мост, не справился с управлением. Машина упала в кювет вместе с тремя пассажирами, которые, к счастью, не пострадали.

Прибывшие на место аварии сотрудники ДПС выяснили, что таксист был пьян.

- Водитель 1982 года рождения не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля. В ходе проверки экипаж ДПС установил, что водитель находился в нетрезвом состоянии. В отношении него составлен административный протокол», - сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД Ростовской области.

Авария произошла в 12 часов дня на Восточном шоссе. По поводу того, что заставило водителя употреблять прямо с утра, да еще и сесть за руль, дискуссируют пользователи интернета, где появился видеоролик с произошедшем. В комментариях очевидцы пишут: "Водитель утверждал, что с дороги его столкнул КамАЗ, которого, к слову, никто кроме него не видел".

ИСТОЧНИК KP.RU

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