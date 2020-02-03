На трассе в Ростовской области столкнулись грузовик и иномарка

3 Февр. 2020 2020-02-03T15:34:34+03:00

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На трассе под Ростовом фура снесла легковушку.

Инцидент произошел сегодня, 3 февраля на 9-м километре автодороги «Южный подъезд к Ростову-на-Дону» около девяти часов утра. По предварительным данным 32-летний водитель автомобиля Scania не справился с управлением и столкнулся с легковушкой Hyundai Accent. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В результате ДТП никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU