«Мультибонус»: программы лояльности объединили ВТБ и Почта Банк

3 Февр. 2020 2020-02-03T16:57:23+03:00

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Объединенная программа лояльности «Мультибонус» стала доступна клиентам ВТБ и Почта Банка с начала февраля. Это первая и единственная на российском банковском рынке объединенная программа лояльности, включающая в себя единую площадку для списания бонусов и единый баланс. Так, владельцы этих карт смогут, суммировать бонусы и получать дополнительные преференции, расплачиваясь ими за повседневные покупки, копить бонусы от обоих банков в едином личном кабинете и обменивать их по своему усмотрению на рубли, товары в маркетплейсе «Мультибонус» или в приложении.

- Программа «Мультибонус» ВТБ на сегодняшний день объединяет более 7,5 млн пользователей и по ряду ключевых критериев является лучшей на рынке, – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - У нас нет ограничений по максимальной сумме вознаграждений, все бонусные накопления вы можете тратить на любые товары. Новый проект позволит дополнительно привлечь и 13 млн клиентов Почта Банка.

По словам президента - председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко, сегодня клиент ждет от программ лояльности не только выгоды, но и возможности самому управлять накопленным вознаграждением. Известно, что к программе лояльности подключаются дебетовые и кредитные карты «Вездедоход» Почта Банка, а также карты, выпускаемые к сберегательному счету. Первые подключаются к программе автоматически, вторые – в Почта Банк Онлайн или отделении банка. За все покупки по ним будут начисляться бонусы, а за покупки в категориях «одежда/обувь» и у партнеров программы «Мультибонус» – а это более 100 известных брендов и гипермаркетов - повышенное вознаграждение. По картам Почта Банка к сберсчету для пенсионеров также сохранится кешбэк за покупки в аптеках, за ж/д билеты и на автозаправках, который будет начисляться также на единый бонусный счет, благодаря чему клиенты смогут копить больше и быстрее.