В Ростове пройдут плановые отключения света

3 Февр. 2020 2020-02-03T18:40:31+03:00

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В Ростове-на-Дону пройдут плановые отключения света.

Отключения начнутся с понедельника. Причиной станут технические работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании Донэнерго.

В понедельник до 17:00 без электричества будут сидеть жители улиц Богданова, 20-54, 21-71, Подвойского, 14-56, 3-33 и Городовикова, 2-24, 35. Во вторник электричеством не смогут воспользоваться на улицах Кагальницкая, 15-21, 14-30,Тюхряева, 39-67, 40-64, Рябышева, 33-83, 26-58.

В среду обесточат дома на проспекте Мира, 15А, 19, 12-24, улице Инструментальная, 23-49, 8-18 и в переулке Сборный, 2-44. В это время будут идти работы на оборудовании.

Стоит отметить, что электричество в донской столице будут отключать также в четверг и пятницу. Это затронет десятки домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU