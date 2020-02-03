В аэропорту «Платов» семь человек проверили на коронавирус
Семеро пассажиров с подозрением на коронавирус выявлены в аэропорту «Платов».
В донской авиагавани усилен санитарно-карантинный контроль. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Ростовской области.
- Семь пассажиров, в том числе три человека, вернувшихся из Китая с характерными признаками поражения дыхательной системы, прошли вирусологическое обследование, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в одном из случаев была подтверждена риновирусная инфекция.
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ИСТОЧНИК KP.RU