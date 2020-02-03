В «Платове» поймали пассажирку с трамадолом

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:06:39+03:00

Рецепта и таможенной декларации у женщины не было

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В ростовском аэропорту задержали пассажирку, перевозившую трамадол.

Девушка прилетела в донскую столицу из Тель-Авива. Когда она проходила по «зеленому коридору», были найдены 40 таблеток трамадола. Стоит отметить, что рецепта на руках у женщины не оказалось и пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе препараты она не подавала.

- Трамадол и его соли включены в «Списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ», а также в Перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, - прокомментировали в ведомстве.

За контрабанду сильнодействующих веществ пассажирке грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU