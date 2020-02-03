В «Платове» поймали пассажирку с трамадолом
В ростовском аэропорту задержали пассажирку, перевозившую трамадол.
Девушка прилетела в донскую столицу из Тель-Авива. Когда она проходила по «зеленому коридору», были найдены 40 таблеток трамадола. Стоит отметить, что рецепта на руках у женщины не оказалось и пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе препараты она не подавала.
- Трамадол и его соли включены в «Списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ», а также в Перечень товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза, - прокомментировали в ведомстве.
За контрабанду сильнодействующих веществ пассажирке грозит до семи лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU