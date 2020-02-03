В Ростове вандалы портят новые автобусы
В донской столице вандалы изуродовали новые автобусы.
Транспортные компании постоянно жалуются на то, что им приходится устранять последствия действий вандалов. Пассажиры разрисовывают общественный транспорт внутри и снаружи.
Ростовчане постоянно срывают со стекол элементы внутренней экипировки и рекламу, режут или рвут ткань на креслах. Находятся даже такие, кто царапает поручни и разбивают стекла.
Был зафиксирован случай, когда прохожий бросил камень в окно. Тогда, к счастью, никто не пострадал.
- Особенно шокировал мужчина, который сходил в туалет возле двери автобуса. Он заранее подготовил туалетную бумагу, пассажиры в это время просто отошли, - сообщили в АРТТ.
Местных жителей попросили относиться бережно к общественному транспорту.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове-на-Дону на Западном вандалы разбили остановку.
Жители требуют поставить нормальные конструкции, чтобы можно было спрятаться от солнца.
ИСТОЧНИК KP.RU