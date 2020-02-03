В Ростове вандалы портят новые автобусы

3 Февр. 2020 2020-02-03T20:48:22+03:00

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В донской столице вандалы изуродовали новые автобусы.

Транспортные компании постоянно жалуются на то, что им приходится устранять последствия действий вандалов. Пассажиры разрисовывают общественный транспорт внутри и снаружи.

Ростовчане постоянно срывают со стекол элементы внутренней экипировки и рекламу, режут или рвут ткань на креслах. Находятся даже такие, кто царапает поручни и разбивают стекла.

Был зафиксирован случай, когда прохожий бросил камень в окно. Тогда, к счастью, никто не пострадал.

- Особенно шокировал мужчина, который сходил в туалет возле двери автобуса. Он заранее подготовил туалетную бумагу, пассажиры в это время просто отошли, - сообщили в АРТТ.

Местных жителей попросили относиться бережно к общественному транспорту.

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ИСТОЧНИК KP.RU