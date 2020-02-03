В Ростове уже пять месяцев разыскивают пропавшую девушку с красными волосами
В Ростове разыскивают пропавшую пять месяцев назад женщину.
31-летняя Елена Федорова 13 сентября 2019 года ушла из дома в Пролетарском районе в неизвестном направлении. С этого момента ее местонахождение неизвестно. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг».
Рост пропавшей около 170 сантиметров, телосложение худощавое. У женщины серо-голубые глаза и каштановые волосы до плеч, возможно, выкрашены в красный цвет.
- Любую информацию о местонахождении Елены Федоровой просят сообщать по телефонам: 8 (863) 253-68-00, 8 (863) 249-47-02, 8-800-700-54-52, 112 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Она была одета в черную куртку и джинсы.
ИСТОЧНИК KP.RU