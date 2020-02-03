В Ростовской области сторож лодочной станции обнаружил снаряды ВОВ

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:59:23+03:00

В Таганроге на лодочной станции обнаружили снаряды ВОВ Фото: Предоставлено Росгвардией

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В Таганроге обнаружились два снаряда Великой Отечественной войны.

Боеприпасы обнаружил сторож лодочной станции. Происшествие случилось 2 февраля, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сторож проводил обход на территории лодочной станции и увидел необычный предмет. Мужчина незамедлительно вызвал на место специалистов. Оказалось, что он наткнулся на покрывшиеся коррозией старые боеприпасы.

- Взрывотехники ОМОН локализовали местоположение снарядов и передали их сотрудникам полиции для утилизации, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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Опасную находку обезвредили взрывотехники.

ИСТОЧНИК KP.RU