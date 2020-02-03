2020-02-03T21:59:23+03:00
Происшествия

В Ростовской области сторож лодочной станции обнаружил снаряды ВОВ

Взрывотехники обезвредили и утилизировали боеприпасы
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
В Таганроге на лодочной станции обнаружили снаряды ВОВВ Таганроге на лодочной станции обнаружили снаряды ВОВФото: Предоставлено Росгвардией
Изменить размер текста:

В Таганроге обнаружились два снаряда Великой Отечественной войны.

Боеприпасы обнаружил сторож лодочной станции. Происшествие случилось 2 февраля, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сторож проводил обход на территории лодочной станции и увидел необычный предмет. Мужчина незамедлительно вызвал на место специалистов. Оказалось, что он наткнулся на покрывшиеся коррозией старые боеприпасы.

- Взрывотехники ОМОН локализовали местоположение снарядов и передали их сотрудникам полиции для утилизации, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону местные жители нашли боевой снаряд времен ВОВ.

Опасную находку обезвредили взрывотехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24