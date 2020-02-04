Ростов стал одним из самых бюджетных направлений для отдыха в феврале
По статистике, Ростов стал одним из самых дешевых городов для отдыха.
Донская столица на второй строчке рейтинга после самого бюджетного Ейска. Оказывается, что средние траты для семьи на проживание в сутки в Ростове составляет всего 999 рублей. Но долго отдыхать туристы в южной столице не планируют – среднее число забронированных ночей – 1.
- Город является крупным административным, экономическим, культурным, научно-образовательным, промышленным центром и важнейшим транспортным узлом Юга России, - говорится о Ростове в рейтинге, опубликованном на сайте Tvil.ru.
После Ростова идут такие города, как Геленджик, Евпатория, Кисловодск и Феодосия.
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Донская столица занимает в рейтинге 18 строчку.
ИСТОЧНИК KP.RU