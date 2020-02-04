2020-02-04T08:11:07+03:00
Общество

Ростов стал одним из самых бюджетных направлений для отдыха в феврале

С ним в списке практически только города-курорты
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростов признан одним из самых дешевых городов для отдыха туристовРостов признан одним из самых дешевых городов для отдыха туристовФото: Ирина ПОТЕРЯ
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По статистике, Ростов стал одним из самых дешевых городов для отдыха.

Донская столица на второй строчке рейтинга после самого бюджетного Ейска. Оказывается, что средние траты для семьи на проживание в сутки в Ростове составляет всего 999 рублей. Но долго отдыхать туристы в южной столице не планируют – среднее число забронированных ночей – 1.

- Город является крупным административным, экономическим, культурным, научно-образовательным, промышленным центром и важнейшим транспортным узлом Юга России, - говорится о Ростове в рейтинге, опубликованном на сайте Tvil.ru.

После Ростова идут такие города, как Геленджик, Евпатория, Кисловодск и Феодосия.

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Донская столица занимает в рейтинге 18 строчку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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