В Ростове пройдет автопробег в честь 77-й годовщины освобождения города

4 Февр. 2020 2020-02-04T08:33:45+03:00

Празднование начнется с возложения цветов к мемориалу в Кумженской роще

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В донской столице 14 февраля состоится автопробег в честь 77-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Начнутся праздничные мероприятия с возложения цветов на Кумженском мемориале освободителям Ростова в десять часов утра, всех желающих принять участие попросили прийти заранее, на полчаса раньше. А уже в одиннадцать часов утра из Кумженской рощи стартует украшенная флагами автоколонна, последняя точка автопробега - площадка перед музеем «Россия - моя история».

- После автопробега на площадке перед музеем начнется конференция активистов и координаторов Движения «Бессмертный Полк России», посвященная освобождению Ростова, - сообщается на странице сообщества «Миус-фронт».

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ИСТОЧНИК KP.RU