2020-02-04T08:33:45+03:00
Общество

В Ростове пройдет автопробег в честь 77-й годовщины освобождения города

Празднование начнется с возложения цветов к мемориалу в Кумженской роще
Иван ТИМОФЕЕВ
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В годовщину освобождения Ростова состоится автопробег. Фото: соцсетиВ годовщину освобождения Ростова состоится автопробег. Фото: соцсети
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В донской столице 14 февраля состоится автопробег в честь 77-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Начнутся праздничные мероприятия с возложения цветов на Кумженском мемориале освободителям Ростова в десять часов утра, всех желающих принять участие попросили прийти заранее, на полчаса раньше. А уже в одиннадцать часов утра из Кумженской рощи стартует украшенная флагами автоколонна, последняя точка автопробега - площадка перед музеем «Россия - моя история».

- После автопробега на площадке перед музеем начнется конференция активистов и координаторов Движения «Бессмертный Полк России», посвященная освобождению Ростова, - сообщается на странице сообщества «Миус-фронт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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