Масштабные отключения света в Ростове-на-Дону 4 февраля 2020: где и когда

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:14:01+03:00

Выясняем, где и когда 4 февраля 2020 в Ростове-на-Дону пройдут масштабные отключения счета

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Отключения света в Ростове-на-Дону 4 февраля 2020: где и когда. Известно, что в донской столице во вторник запланированы масштабные отключения электричества. Речь идет о домах, расположенных в разных районах города. Цель таких отключений - плановые работы для того, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 4 февраля*

с 10:00 до 13:00:

- ул. Таганрогское Шоссе 118/4, 118/6, 124/1, 124/2, 124/4, 124/5, 124/6.

с 09:00 до 16:00:

- ул. 18-я Линия 30-72, 25-65; ул. 20-я Линия 13/23, 29/25,33, 20-48; ул. Налбандяна 29-33, 24-30.

- ул. Верхненольная 14-18, 15-37; ул. 2-я линия 12-16, 19-29; ул. Мурлычева 97-105, 90.

- ул. Серафимовича 35-47, 38-44; пер. Островского 31-35, 34; просп. Буденновский 17-19; ул. Темерницкая 37-41.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Зенитчиков 56-62; пер. Гвардейский 78-92; ул. Козлова 30-52, 29-51; пер. Доломановский 111-117; ул. Нефедова 27-52, 34-42.

- ул. Нефёдова 57-59; пер. Братский 117, 119, 121, 146; ул. Козлова 55, 57, 59, 59А, Б, 61, 61А, Б, В, 54-60, 60А.

- ул. Скифская; ул. Печенежская; ул. Тибетская 70-126; пер. Иноземцева; пер. Краснянского; пер. Измаильский.

- просп. Космонавтов 1Б, парк «Дружба».

- ул. Зорге 27/3, 27/6, 27/7.

- ул. Кагальницкая 15-21, 14-30; ул. Тюхряева 39-67, 40-64; ул. Рябышева 33-83, 26-58; ул. Черевичкина 28-42; ул. 34 линия 15-51, 26-64; ул. 36 линия 23-89, 30-92; ул. 38 линия 29-91, 18-80.

- ул. Двинская 22-30; ул. 26 июня 21-31, 20-30; ул. Щербакова 95-109; ул. Волжская 21-29, 28-38; ул. Калужская 1-37,2-26; ул. Абаканская 1-55, 2-20.

- пер. 3-й Поселковый 25-31, 38; ул. Магнитогорская 134-174; ул. 2-я Володарского 255А, 255Б, 261, 263А, 265А, 267, 271А, 271Б, 273А, 273Б; ул. Магнитогорская 81-85 ТСЖ «Родник».

с 09:00 до 18:00:

- ул. 1-я Кольцевая 29/13, 29-43, 50-72; ул. 2-я Кольцевая 50-76, 61-77; ул. 3-я Кольцевая 39-73; ул. Мадояна 16/43, 2-28, 33/75; пл. Рабочая 1А, 1Б; ул. Ясная 1-31, 2-26, 13/29.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU