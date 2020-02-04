Ростовские инкассаторы насмерть переехали мужчину

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:24:56+03:00

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В Ростове пешеход попал под колеса инкассаторской машины из-за несоблюдения ПДД.

Инцидент произошел 3 февраля около восьми часов вечера на улице Еременко. По предварительным данным, 45-летний мужчина переходил дорогу на красный свет светофора. В это время на большой скорости приближалась инкассаторская машина, за рулем которой был 30-летний водитель.

Из-за неосторожности пешехода автомобиль его сбил. От сильного удара пострадавшего отбросило далеко в сторону. На место происшествия очевидцы незамедлительно вызвали скорую помощь. Приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть потерпевшего. Он скончался от полученных травм до приезда врачей.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU