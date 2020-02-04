В Ростовской области бухгалтеров двух детских садов обвинили в хищении 7,5 миллиона рублей
В Ростовской области сразу нескольких бухгалтеров детских садов заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Известно, что в поле зрения прокуроров попали работники дошкольных образовательных учреждений в Семикаракорском районе Дона. В общей сложности их обвиняют в похищении 7,5 миллиона бюджетных средств. По версии следствия, в процессе работы мужчина и женщина отражали в реестрах завышенные суммы по своей заработной плате.
В итоге суд признал их виновным по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». И, как результат, мужчину приговорили к пяти годам, а женщину к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Однако приговор в законную силу еще не вступил, поэтому у подсудимых еще есть время его обжаловать.
ИСТОЧНИК KP.RU