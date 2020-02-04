2020-02-04T09:26:04+03:00
Общество

В Ростовской области бухгалтеров двух детских садов обвинили в хищении 7,5 миллиона рублей

Оба теперь могут отправится в колонию за мошенничество
Ольга ГОПАЛО
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Работников обвиняют в похищении 7,5 миллиона бюджетных средств.Работников обвиняют в похищении 7,5 миллиона бюджетных средств.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростовской области сразу нескольких бухгалтеров детских садов заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Известно, что в поле зрения прокуроров попали работники дошкольных образовательных учреждений в Семикаракорском районе Дона. В общей сложности их обвиняют в похищении 7,5 миллиона бюджетных средств. По версии следствия, в процессе работы мужчина и женщина отражали в реестрах завышенные суммы по своей заработной плате.

В итоге суд признал их виновным по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». И, как результат, мужчину приговорили к пяти годам, а женщину к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Однако приговор в законную силу еще не вступил, поэтому у подсудимых еще есть время его обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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