Из Ростовской области не выпустили семь тонн творога и сливочного масла

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:16:03+03:00

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В Ростовской области сразу семь тонн продукции задержали в пункте ветеринарного контроля. Известно, что речь идет о сливочном масле и твороге. Груз направлялся на территорию Украины.

Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, причина - не порядок с документами, в них не был указан адрес предприятия-производителя.

- Согласно ветеринарно-санитарным требованиям, товары, подлежащие ветеринарному контролю, в течении всего времени транспортировки должны сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами с полной информацией о поднадзорном грузе, - прокомментировали задержание в ведомстве.

В итоге вывоз указанной продукции с территории Российской Федерации был запрещен.

Напомним, на Дон не пустили больше тонны пельменей и вареников. Они вернулись обратно на территорию незалежной. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Матвеев-Курган» через российско-украинскую границу, где остановили фуру, в которой находилась партия готовой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU