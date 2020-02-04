2020-02-04T10:16:03+03:00
Общество

Из Ростовской области не выпустили семь тонн творога и сливочного масла

Причина - не порядок с документами
Ольга ГОПАЛО
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Вероятнее всего, готовая продукция вернется обратно на завод.Вероятнее всего, готовая продукция вернется обратно на завод.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области сразу семь тонн продукции задержали в пункте ветеринарного контроля. Известно, что речь идет о сливочном масле и твороге. Груз направлялся на территорию Украины.

Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, причина - не порядок с документами, в них не был указан адрес предприятия-производителя.

- Согласно ветеринарно-санитарным требованиям, товары, подлежащие ветеринарному контролю, в течении всего времени транспортировки должны сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами с полной информацией о поднадзорном грузе, - прокомментировали задержание в ведомстве.

В итоге вывоз указанной продукции с территории Российской Федерации был запрещен.

Напомним, на Дон не пустили больше тонны пельменей и вареников. Они вернулись обратно на территорию незалежной. Инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Матвеев-Курган» через российско-украинскую границу, где остановили фуру, в которой находилась партия готовой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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