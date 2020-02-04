2020-02-04T10:27:52+03:00
Общество

На несколько месяцев на Ворошиловском проспекте ограничат движение

Изменения будут действовать с февраля по июнь
Дина Горбачева
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В Ростове на одной из улиц изменят схему движенияВ Ростове на одной из улиц изменят схему движенияФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовчанам в скором времени придется поискать пути объезда. Привычный маршрут по Ворошиловскому проспекту придется переложить по другим улицам.

На несколько месяцев в Ростове на Ворошиловском проспекте будет ограничено движение. Нельзя проехать будет по правой полосе в районе дома № 53. Такое правило будет действовать в период строительных работ на время въезда-выезда и погрузки-разгрузки. Изменения в движении продлятся с 13 февраля по 30 июня.

Кроме того, с 5 февраля по 30 июня вводятся ограничения и на Богатяновском спуске. Перекроют правую полосу в районе 31 дома в южном направлении. На этот же период вводится ограничение остановки транспорта на Учительском переулке в районе дома №17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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