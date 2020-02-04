В Ростовской области будут судить экс-полицейского, который помог заключенному сбежать

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:36:21+03:00

Теперь экс-полицейскому грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей, либо до четырех лет лишения свободы. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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В Ростовской области на скамье подсудимых может оказаться экс-начальник изолятора временного содержания в Миллеровском районе Дона. Как рассказали в областной прокуратуре, его обвиняют по одной из уголовных статей - «Превышение должностных полномочий». В надзорном ведомстве добавили, что сейчас он сам находится под стражей, а дело в отношении него передано в суд.

По версии следствия, еще будучи руководителем изолятора, тот несколько раз предоставлял обвиняемому мобильный телефон, пока тот находился в заключении. А еще скрыл задокументированный факт передачи подследственному его родственницей ножовку и уничтожил доказательства совершения ею административного преступления. И, как результат, тому удалось бежать. Мужчину подозревали совершении убийства.

Теперь экс-полицейскому грозит крупный денежный штраф - до восьмидесяти тысяч рублей. Кроме того, санкции данной статьи предусматривают реальный срок заключения - до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU