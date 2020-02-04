2020-02-04T10:49:42+03:00
Общество

В Ростовской области пройдет горячая линия по выплатам детских пособий

Звонить можно 4 февраля после обеда
Ольга ГОПАЛО
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Звонить можно 4 февраля после обеда.Звонить можно 4 февраля после обеда.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 4 февраля, в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которая будет посвящена выплатам детских пособий и помощи семьям с детьми. Ее проведут региональном министерстве труда и социального развития. Известно, что специалисты ведомства будут дежурить у телефона с 14:00 до 16:00. Позвонив по номеру телефона, указанному ниже, можно будет задать вопрос о том, какие выплаты и пособия положены в донском регионе семьям с детьми, а также адресной социальной помощи. Кроме того, можно узнать, их размер, какие условия и документы нужны для их оформления, где их получить и правильно оформить.

Напомним, на Дону действует 16 видов пособий и выплат для поддержки семей с детьми.

- Система выстроена таким образом, что по мере взросления ребенка или появления в семье третьих и последующих детей число мер социальной поддержки увеличивается, - уверяют в ведомстве.

К слову, только в минувшем году около 200 тысяч семей с детьми получили различные меры социальной поддержки. Объем средств, направленных на эти цели составил 9,4 млрд руб. На этот год объем расходов областного бюджета для оказания мер социальной поддержки семьям с детьми увеличен и составляет 11,8 млрд руб.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии»: 8 (863) 234-00–99

ИСТОЧНИК KP.RU

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