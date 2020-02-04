В Ростове-на-Дону мужчину подозревают в карманных кражах на 250 тысяч рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T11:03:01+03:00

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В городе Ростове-на-Дону на карандаш стражей порядка попал вор-карманник, которого подозревают в совершении сразу нескольких краж.

Известно, что мужчина уже был судим, а попался после того, как вытащил у пассажира общественного транспорта в донской столице мобильный телефон. Тот был в заднем кармане брюк. Лишившись гаджета, хозяин телефона отправился в полицию.

По горячим следам полицейские задержали 56-летнего подогреваемого. Оказалось, что на его счету кражи не только телефонов, но и ценностей, и кошельков. За полгода тот разжился чужим добром на общую сумму в 250 тысяч рублей.

В донском главке добавили, что в отношении злоумышленника сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, ближайшие несколько лет он может провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU