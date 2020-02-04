2020-02-04T11:14:42+03:00
Общество

В Ростовской области сотрудники ДПС проверят, как перевозят детей

С начала года на Дону в дорожных авариях пострадали 17 юных пассажиров, один ребенок погиб
Ольга ГОПАЛО
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Использование детского удерживающего устройства позволяет избежать тяжелых последствий в случае дорожно-транспортного происшествия.Использование детского удерживающего устройства позволяет избежать тяжелых последствий в случае дорожно-транспортного происшествия.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области госавтоинспекторы усилят контроль за соблюдением водителями требований к перевозке детей. Профилактические мероприятия пройдут до 9 февраля вблизи школ и детский садов.

Известно, что если ребенок будет перевозиться без детского удерживающего устройства, на водителя составят административный протокол. Санкции данной статьи предусматривают штраф до трех тысяч рублей. Кроме того, сотрудники ДПС проследят за тем, как школьники переходят дорогу.

Такие меры связаны с печальной статистикой. Так, по данным ведомства, с начала года в дорожных авариях один ребенок погиб и пострадали 17 детей. Все они получили травмы различной степени тяжести.

В Управлении ГИБДД региона напоминают, что использование детского удерживающего устройства позволяет избежать тяжелых последствий в случае дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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