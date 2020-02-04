Ростовская АЭС: план по выработке электроэнергии за январь выполнен на 109,5 %

4 Февр. 2020 2020-02-04T12:42:48+03:00

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В январе 2020 г., в первом месяце года, выработка Ростовской АЭС составила 2 млрд 486 млн 905 тыс. кВт.ч электроэнергии, что на 9,5% больше планового задания.

В 2019 году Ростовская АЭС выработала 33,887 млрд кВт.ч электроэнергии при установленном плане Федеральной антимонопольной службы России 31,640 млрд кВтч. В Ростовской области в 2019 году, по сообщению министра промышленности и энергетики Ростовской области Игоря Сорокина было выработано рекордное количество электроэнергии - 44 млрд кВт.ч, суммарная выработка электроэнергии за 5 лет в Ростовской области выросла на 38,6%. Такой рост был достигнут за счет ввода в строй энергоблоков №№ 3 и 4 Ростовской АЭС. Доля атомной станции в энергобалансе Ростовской области по итогам 2019 года составила 76,5%.

В настоящее время доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга составляет около 30%. Электроэнергия атомной станции поступает в ОЭС Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

Федеральной антимонопольной службой России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2020 год в объёме 30,900 млрд кВт.ч (этот показатель установлен исходя из продолжительности плановых ремонтных кампаний 2020 года).