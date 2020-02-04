«Нанотехнологии» по-ростовски: в Платове используют особый метод, когда начинает протекать крыша
В ростовских городских пабликах очевидцы рассказали о смешном способе борьбы с протекающей кровлей в Платове. По словам пассажиров южного хабба, во время осадков влага начинает попадать в помещение, поэтому в фойе сотрудники аэровокзала ставят тазики. В подтверждении своих слов очевидец выложил фотографии из здания Платова.
- А ещё год назад, в феврале 2019, Платов получил 5 звёзд от международной рейтинговой организации Skytrax. 5 звезд Skytrax считается самой престижной международной наградой для аэропортов и авиакомпаний в сфере оценки качества обслуживания пассажиров, - подписал пост автор снимков.
Подписчики паблик живо отреагировали на сообщение.
- Подмочил репутацию, - написал Юрий Плотников
- Если протечки в крыше, то это не значит, что плохо обслуживают пассажиров, - заступился за аэропорт Артур Лисицин.
ИСТОЧНИК KP.RU