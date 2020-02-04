«Нанотехнологии» по-ростовски: в Платове используют особый метод, когда начинает протекать крыша

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:40:11+03:00

Тазики в аэропорту во время ливня удивили пассажиров и встречающих.Фото: соцсети

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В ростовских городских пабликах очевидцы рассказали о смешном способе борьбы с протекающей кровлей в Платове. По словам пассажиров южного хабба, во время осадков влага начинает попадать в помещение, поэтому в фойе сотрудники аэровокзала ставят тазики. В подтверждении своих слов очевидец выложил фотографии из здания Платова.

- А ещё год назад, в феврале 2019, Платов получил 5 звёзд от международной рейтинговой организации Skytrax. 5 звезд Skytrax считается самой престижной международной наградой для аэропортов и авиакомпаний в сфере оценки качества обслуживания пассажиров, - подписал пост автор снимков.

Подписчики паблик живо отреагировали на сообщение.

- Подмочил репутацию, - написал Юрий Плотников

- Если протечки в крыше, то это не значит, что плохо обслуживают пассажиров, - заступился за аэропорт Артур Лисицин.

ИСТОЧНИК KP.RU