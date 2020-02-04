«Ростелеком» наградил победителя цифровой номинации конкурса журналистов «Искра Юга»

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:04:27+03:00

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«Ростелеком» выступил цифровым партнером конкурса журналистов «Искра Юга», ежегодно проводимого аналитическим центром «Эксперт-Юг». Национальный цифровой провайдер поддержал номинацию «Лучшая публикация на тему цифровизации», а также организовал для гостей и участников премии Wi-Fi со скоростью 100 Мбит/с.

Победителем номинации стал обозреватель Ростовского филиала «Российской газеты» Руслан Мельников за публикацию «Чат-ботовня». Материал знакомит читателей с новой тенденцией на рынке труда – прохождением первичного интервью при приеме на работу с роботом-чат-ботом. «Ростелеком» вручил автору специальный приз – расширенный комплект системы «Умный дом», обеспечивающий безопасность жилья и возможностью контролировать бытовые приборы удаленно.

«В этом году экспертное жюри и “Ростелеком” единогласно сошлись во мнении относительно работы-победителя. Руслан Мельников нашел интересную тему и полностью раскрыл ее в публикации: представил плюсы и минусы нового сервиса, мнения сторон и экспертов, а главное – оставил право вывода за читателем. Мы нацелены сделать поддержку цифровой номинации “Искры Юга” хорошей традицией, поскольку это соответствует нашей стратегии. Уже девятый год “Ростелеком” проводит федеральный конкурс журналистов и блогеров ”Вместе в цифровое будущее”, цель которого – привлечь внимание общественности к цифровизации страны», - рассказал Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Номинация на тему цифровизации в конкурсе «Искра Юга» существует второй год. В этом сезоне на нее было подано 18 работ из региональных и областных СМИ.

«Практика показала, что публикации, которые побеждают на “Искре Юга”, так или иначе формируют журналистскую повестку следующего года. Мы постоянно работаем над составом номинаций и адаптируем их под влияние времени. Цифровизация – профильная тема для “Ростелекома”, очень актуальна и для нас, поэтому здесь мы рады найти поддержку друг друга», - подчеркнул Владимир Козлов, генеральный директор Аналитического центра «Эксперт-Юг»

«Искра Юга» – профессиональная премия, объединяющая печатную прессу всех пятнадцати субъектов юга России. В этом году в премии было представлено 11 номинаций, в которых приняли участие более 300 работ от журналистов из ЮФО и СКФО. Финальный день конкурса был отмечен мастер-классами доцента Высшей школы экономики Александра Куприянова и медиаменеджера Ильи Лочканова.