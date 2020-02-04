2020-02-04T14:46:06+03:00
Происшествия

Батайчанка пыталась передать в колонию пряники, начиненные сотней смим-карт

Посылка предназначалась осужденному за наркотики мужчине
Дина Горбачева
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В пряниках оказались сим-карты. Фото: ГУ ФСИН по РОВ пряниках оказались сим-карты. Фото: ГУ ФСИН по РО
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Жительница Батайска решила порадовать знакомого заключенного полезными сладостями. Пряники с начинкой девушка принесла в исправительную колонию №15. «Передачка» предназначалась мужчине, осужденному за наркотики по 228 статье УК РФ.

При досмотре сотрудники колонии обнаружили в кондитерских изделиях больше сотни сим-карт различных мобильных операторов. Девушке, пытавшейся передать такую посылку, придется выплатить штраф.

- В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, ей грозит денежный штраф до пяти тысяч рублей. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - отметили в федеральной службе исполнения наказаний по Ростовской области.

Стоит отметить, что в прошлом году за попытки доставить запрещенные предметы на территорию исправительных учреждений и следственных изоляторов Ростовской области задержано 176 человек, привлечено к административной ответственности 80 человек, 7 человек привлечены к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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