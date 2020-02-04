В зерноградском парке культуры обнаружены останки троих человек

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:18:53+03:00

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В Зернограде в парке культуры обнаружили останки троих человек. На захоронения наткнулись коммунальщики, которые копали траншею. Очевидцы написали о произошедшем в одном из ростовских пабликов в соцсетях.

Очевидцами были выложены фотографии, на которых изображены черепа и кости людей. В комментариях сразу стали обсуждать, кому могли принадлежать останки. Две самые главные версии — отголоски разборок суровых 90-ых или же времен Великой Отечественной войны.

По словам очевидцев, сразу после обнаружения захоронения работники вызвали представителей правоохранительных органов. На месте происшествия работали следователь-криминалист из донского следкома, а также представитель местного следственного отдела. Им предстоит провести медико-криминалистическую экспертизу для установления точной причины и времени смерти.

Отметим, что в парке культуры и отдыха в Зернограде сейчас ведутся работы по благоустройству в рамках программы создания комфортной среды.

ИСТОЧНИК KP.RU