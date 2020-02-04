В Ростовской области число больных гриппом и ОРВИ достигло эпидемического порога

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:15:54+03:00

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Число больных гриппом и ОРВИ в регионе за неделю заметно увеличилось. Такие данные озвучили в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области. Так, по данным ведомства, на Дону зарегистрировано больше 20 тысяч случаев заболевания вирусными инфекциями. И эта цифра пока на уровне эпидемического порога, который рассчитывается в течение нескольких лет для каждой конкретной недели года.

В донской столице к медикам с жалобами на насморк, кашель, боль в горле и высокую температуру обратились свыше шести тысяч человек. Кроме того, абсолютное число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось на 14,7 процента.

Известно, что вирусы гриппа лабораторно подтверждены в 19 случаях, большинство пациентов заболели гриппом типа В, еще у троих - штамм А(Н1N1)pdm09, называемый в народе "свиным гриппом".

Санитарные врачи советуют носить маски, которые надо менять каждый три часа, соблюдать респираторный этикет при кашле и чихании, а при любых проявлениях заболевания не заниматься самолечением и обращаться в поликлинику, поскольку грипп опасен прежде всего своими осложнениями, которые могут возникнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU