Ростовчанам предложили выбрать: нужен ли переход у парка имени Горького

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:28:19+03:00

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В Ростове-на-Дону чиновники решили спросить у горожан: нужен ли пешеходный переход у главного парка города имени Максима Горького. Такое сообщение появилось на сайте горадминистрации. Инициатором выступил городской Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Речь идет о том, чтобы на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Соборного сделать наземный пешеходный переход, а также нанести там дорожную разметку и установить светофор. Планируется, что он будет включен в структуру системы «зеленая волна».

По мнению чиновников, это позволит пешеходной зоне «Пушкинская - парк Горького - Соборный - Набережная» стать непрерывной. Если горожане поддержат эту идею, то ее воплотят ко Дню города. Голосование на сервисе «Активный ростовчанин» будет идти до 5 марта 2020-го. Всего нужно собрать 500 голосов. (проголосовать)

ИСТОЧНИК KP.RU