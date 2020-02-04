В Ростове-на-Дону почти десятая часть вызов скорой - "холостые"

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:38:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В горздраве Ростова-на-Дону посчитали, что за месяц число выездов скорой помощи составило больше 37 тысяч. При этом безрезультатных из них - 2 726, что составляет 7,3 процента. Речь идет о том, что по прибытию на адрес бригаде скорой медицинской помощи не получается связаться с пациентам по указанным телефонам, дозвониться в дом или квартиру. Есть и такой вариант, когда потенциальный «скоропомощной» пациент отказывается от осмотра и любого медицинского вмешательства. Бывают случаи, и когда проживающий по адресу вызова, факт звонка на скорую отрицает.

- Следует отметить, что чаще всего безрезультативному вызову предшествует вызов на улицу с поводом «человеку плохо» или «мужчина или женщина лежит», - рассказал заместитель главного врача по скорой медпомощи БСМП Василий Фалин. - По приезду «скорой помощи» этого человека либо уже нет на месте, либо он отказывается от осмотра и оказания медицинской помощи. Поэтому, если вы вызвали скорую и хотите помочь пострадавшему, дождитесь приезда бригады врачей. Ведь они ориентируются на ваш звонок. В противном случае, специалистам приходится искать пациента, теряя драгоценное время.

ИСТОЧНИК KP.RU