2020-02-04T16:38:41+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону почти десятая часть вызов скорой - "холостые"

За месяц фельдшеры выезжали к пациентам больше 37 тысяч раз
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
За месяц фельдшеры выезжали к пациентам больше 37 тысяч раз. Фото: ГОПАЛО ОльгаЗа месяц фельдшеры выезжали к пациентам больше 37 тысяч раз. Фото: ГОПАЛО Ольга
Изменить размер текста:

В горздраве Ростова-на-Дону посчитали, что за месяц число выездов скорой помощи составило больше 37 тысяч. При этом безрезультатных из них - 2 726, что составляет 7,3 процента. Речь идет о том, что по прибытию на адрес бригаде скорой медицинской помощи не получается связаться с пациентам по указанным телефонам, дозвониться в дом или квартиру. Есть и такой вариант, когда потенциальный «скоропомощной» пациент отказывается от осмотра и любого медицинского вмешательства. Бывают случаи, и когда проживающий по адресу вызова, факт звонка на скорую отрицает.

- Следует отметить, что чаще всего безрезультативному вызову предшествует вызов на улицу с поводом «человеку плохо» или «мужчина или женщина лежит», - рассказал заместитель главного врача по скорой медпомощи БСМП Василий Фалин. - По приезду «скорой помощи» этого человека либо уже нет на месте, либо он отказывается от осмотра и оказания медицинской помощи. Поэтому, если вы вызвали скорую и хотите помочь пострадавшему, дождитесь приезда бригады врачей. Ведь они ориентируются на ваш звонок. В противном случае, специалистам приходится искать пациента, теряя драгоценное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подруга ростовчанки сняла с ее банковской карты 40 тысяч рублей
Ростовчанин выиграл в лотерею 1,4 миллиона рублей
На Дону увеличили объемы производства виноградарско-винодельческой продукции
В Шахтах отца-алиментщика заставили отрабатывать долг в парке
В Ростове-на-Дону квартирант при переезде забрал с собой душевую кабину и сдал в ломбард
В Ростове-на-Дону почти десятая часть вызов скорой - "холостые"
Ростовчанам предложили выбрать: нужен ли переход у парка имени Горького
В Ростовской области число больных гриппом и ОРВИ достигло эпидемического порога
В центре Ростова-на-Дону обрушился балкон
В зерноградском парке культуры обнаружены останки троих человек
Батайчанка пыталась передать в колонию пряники, начиненные сотней смим-карт
«Ростелеком» наградил победителя цифровой номинации конкурса журналистов «Искра Юга»
«Нанотехнологии» по-ростовски: в Платове используют особый метод, когда начинает протекать крыша
Ростовская АЭС: план по выработке электроэнергии за январь выполнен на 109,5 %
В Ростовской области сотрудники ДПС проверят, как перевозят детей
В Ростове-на-Дону мужчину подозревают в карманных кражах на 250 тысяч рублей
В Ростовской области пройдет горячая линия по выплатам детских пособий
В Ростовской области будут судить экс-полицейского, который помог заключенному сбежать
На несколько месяцев на Ворошиловском проспекте ограничат движение