2020-02-04T16:53:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону квартирант при переезде забрал с собой душевую кабину и сдал в ломбард

Хозяин обратился в полицию
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону квартирант прихватил с собой душевую кабину.В Ростове-на-Дону квартирант прихватил с собой душевую кабину.Фото: Павел КЛОКОВ
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В полицию города Ростова-на-Дону обратился местный житель, который рассказал - его обворовали. По если словам, из квартиры пропала душевая кабина. Стоимость пропавшего хозяин имущества оценил в более, чем 11 тысяч рублей. Однако долго искать злоумышленника не пришлось. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, им оказался квартирант потерпевшего.

Съезжая, 24-летний мужчина сдал чужое добро в ломбард, а вырученные деньги потратил. В итоге в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Если дело дойдет до суда, а злоумышленника признают виновным, он может сесть на два года. Но есть и более легкий вариант - отделаться штрафом, размер которого составляет до 120 тысяч рублей. Пока же экс-квартирант находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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