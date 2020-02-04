В Шахтах отца-алиментщика заставили отрабатывать долг в парке

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:06:47+03:00

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В Ростовской области отца-алиментщика заставили отрабатывать долг нетривиальным образом. Житель города Шахты задолжал своему ребенка кругленькую сумму. Однако не спешил погашать долг. В итоге суд назначил ему наказании в виде обязательных работ, сроком на 40 часов. Когда мужчина получил по почте решение суда, то сразу отправился в отдел судебных приставов. Там же он и получил путевку к месту отбывания наказания. Правда, идти было не далеко.

Как рассказали Управлении федеральной службы судебных приставов, мужчина мел улицы в Александровском парке в своем же городе. Как только он отработал положенное время, установленное судом, дело в отношении него было закрыто.

Кстати, ростовские приставы составили портрет должника по алиментам. Оказалось, что самые злостные из них живут в городе Шахты, а еще выросло число женщин, задолжавших своим детям (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU