На Дону увеличили объемы производства виноградарско-винодельческой продукции

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:36:24+03:00

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По итогам 2019 года были увеличены объемы производства виноградарско-винодельческой продукции, сообщили на межведомственном совещании по вопросам развития виноградарства и виноделия, которое состоялось в правительстве Ростовской области под председательством первого заместителя донского губернатора Виктора Гончарова.

- Виноградарство и виноделие – особые отрасли в экономике Ростовской области, это часть традиционной донской земледельческой культуры, образа жизни местного населения, - отметил первый замглавы области. – Все знают, что в конце 2019 года был принят Федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». В связи с этим приоритетным должен быть вопрос создания благоприятных условий для развития винодельческих хозяйств. Поэтому со стороны органов исполнительной власти должна оказываться всесторонняя поддержка перспективным проектам отрасли.

Виктор Гончаров заявил, что на развитие виноградарства в прошлом году выделели более 33,6 млн рублей. Фото: Правительство Ростовской области

Площадь виноградников в Ростовской области, по данным донского минсельхозпрода, составляет 4,2 тысячи гектаров, из них в плодоносящем возрасте – 3,2 тысячи гектаров. По итогам прошлого года валовой сбор винограда по всем категориям хозяйств составил 30,5 тысячи тонн, а это почти на 9% больше, чем в 2018 году. При этом в 2019 году в области было заложено 86 гектаров молодых насаждений. Были проведены и уходные работы на 183 гектарах виноградников, установлены шпалерные конструкции на площади 34 гектара, раскорчевана часть старовозрастных насаждений.

- Говоря об итогах производства винодельческой продукции в Ростовской области за 2019 год, директор департамента потребительского рынка Ирина Теларова отметила, что объем производства составил 585 тысяч дал (8,4 млн бутылок), что на 9,5% больше по сравнению 2018 годом.- Такая положительная динамика в большей степени связана с возможностью получения средств господдержки, - подчеркнул Виктор Гончаров. – Так, на развитие виноградарства в 2019 году из средств федерального и областного бюджетов было выделено более 33,6 млн рублей. В текущем году на поддержку виноградарства в Ростовской области предусмотрено уже 37 млн рублей. Кроме того, в федеральном законодательстве с этого года появился новый вид господдержки. Она будет оказываться на одну единицу объема винограда собственного производства или виноматериала из винограда собственного производства, реализованного на переработку. Лимит средств по данному направлению - 12,5 млн рублей. А для тех, кто занимается возделыванием донских автохтонных сортов винограда, в этом году из областного бюджета будет выделено еще 6,6 млн рублей на проведение уходных работ. Мы рассчитываем, что это позволит существенно увеличить интерес виноградарских предприятий к закладке молодых виноградников именно автохтонных сортов, что, в свою очередь, обеспечит винодельческую отрасль высококачественным сырьем для производства уникальных донских вин.

- В Ростовской области работает территориальный кластер «Долина Дона», основная цель которого - стабилизация и развитие виноградарско-винодельческой отрасли, - сообщила Ирина Теларова. - В настоящее время в состав кластера входят 25 организаций, среди которых не только предприятия виноградарско-винодельческого сектора, но и крупнейшие научные и туристические организации, производители сельхозтехники, коммерческие организации индустрии HoReCa и ритейла. Для развития кластера были обозначены четыре основных «проекта»-направления: развитие профильного образования, туризма, фирменной сети донских вин и укрепление межотраслевых производственных связей.

По данным департамента потребительского рынка, тема эногастрономического туризма в последние годы набирает большую популярность. В связи с чем в области рассматриваются предложения по созданию особых винодельческих зон.

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ИСТОЧНИК KP.RU