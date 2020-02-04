2020-02-04T17:42:09+03:00
Общество

Ростовчанин выиграл в лотерею 1,4 миллиона рублей

Теперь его ищут организаторы
Ольга ГОПАЛО
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В розыск объявлен ростовчанин, который выиграл в лотерею 1,4 миллиона рублей.В розыск объявлен ростовчанин, который выиграл в лотерею 1,4 миллиона рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во всероссийский розыск объявлен ростовчанин, который выиграл в лотерею больше 1,4 миллиона рублей. Известно, что победитель одной из лотерей купил свой билет всего за 150 рублей в донской столице. При этом ему удалось угадать все цифры выигрышной комбинации. Теперь счастливчику предлагают самому обратиться к организаторам лотереи, предъявить билет, рассказать о себе и о том, как ему удалось угадать числа. Ну и, наконец, получить свой внушительный приз.

К слову сказать, жители Ростовской области частенько становятся миллионерами. Удача после побед в лотереях уже улыбалась шахтеру, учительнице рисования, механизатору, риелтору и даже многодетному отцу, который неожиданно для всех вдруг решил потратить часть выигранных в лотерею денег на благотворительность и отвезти семью на море.

ИСТОЧНИК KP.RU

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