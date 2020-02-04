Подруга ростовчанки сняла с ее банковской карты 40 тысяч рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T17:54:47+03:00

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В Ростове-на-Дону местной жительнице пришлось заявить на свою подругу после того, как с ее карты была списана кругленькая сумма. Дамочка, написала заявление и рассказала стражам порядка, что отдала свою банковскую карту подруге. Якобы та должна была оформить по ней туристическую визу. Однако через какое-то время на мобильник хозяйки карты пришло сообщение о снятии 40 тысяч рублей.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, по горячим следам им удалось задержать 29-летнюю подозреваемую. Та была вынуждена признаться стражам порядка, что действительно сняла и потратила все деньги. Теперь в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Пока она находится под подпиской о невыезде.

Экс-подруге теперь грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU