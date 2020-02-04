Донских перевозчиков оштрафовали более чем на 300 миллионов рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T18:38:46+03:00

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В донской столице за прошлый год оштрафовали перевозчиков на 321 миллион рублей.

Об этом рассказал на расширенном пленарном совещании во вторник начальник Департамента транспорта Христофор Ермашов. По его словам, в отношении перевозчиков за ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов было направлено 3529 претензий.

- Общая сумма штрафов за 2019 год составила 321,4 миллиона рублей. Сумма по исполнительным листам в отношении перевозчиков — 2,17 миллион рублей, - рассказал Христофор Ермашов.

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ИСТОЧНИК KP.RU