Донских перевозчиков оштрафовали более чем на 300 миллионов рублей
В донской столице за прошлый год оштрафовали перевозчиков на 321 миллион рублей.
Об этом рассказал на расширенном пленарном совещании во вторник начальник Департамента транспорта Христофор Ермашов. По его словам, в отношении перевозчиков за ненадлежащее исполнение условий муниципальных контрактов было направлено 3529 претензий.
- Общая сумма штрафов за 2019 год составила 321,4 миллиона рублей. Сумма по исполнительным листам в отношении перевозчиков — 2,17 миллион рублей, - рассказал Христофор Ермашов.
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ИСТОЧНИК KP.RU