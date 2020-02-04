В центре Ростова обрушился один из балконов

4 Февр. 2020 2020-02-04T19:17:42+03:00

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На центральной улице Ростова обвалился балкон.

Инцидент произошел в Кировском районе на улице Большой Садовой. С третьего этажа одного из зданий обвалилось основание балкона. О произошедшем сообщили очевидцы в одном из городских пабликов соцсети.

К счастью, в результате обрушения никто не пострадал. Позже стало известно, что помещение, в котором обвалился балкон, арендует частная компания. Стоит отметить, что в результате обрушения угрозы повреждения несущих конструкций нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU