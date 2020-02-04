В городской администрации начальником управления культуры назначена Яна Пилявская
В Ростове назначили нового начальника управления культуры Ростова.
По информации портала 161.RU, им станет Яна Пилявская. Ранее она занимала пост заместителя отдела развития инфраструктуры отрасли.
- Кандидатуру Пилявской официально утвердят 25 февраля на заседании городской думы, - уточнил источник портала.
Ранее городское управление культуры возглавлял Александр Доманов. Он занял эту должность в июне 2018 года после ухода Людмилы Лисицыной. До этого он был начальником отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями в региональном Министерстве культуры. Напомним, Доманов написал заявление по собственному желанию 9 января 2020 года.
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Ранее он работал экс-заместителем руководителя аппарата правительства региона.
ИСТОЧНИК KP.RU