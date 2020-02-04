2020-02-04T20:16:01+03:00
Общество

В городской администрации начальником управления культуры назначена Яна Пилявская

Кандидатуру ее утвердят 25 февраля
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской администрации новое назначение. Фото: соцсетиВ Ростовской администрации новое назначение. Фото: соцсети
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В Ростове назначили нового начальника управления культуры Ростова.

По информации портала 161.RU, им станет Яна Пилявская. Ранее она занимала пост заместителя отдела развития инфраструктуры отрасли.

- Кандидатуру Пилявской официально утвердят 25 февраля на заседании городской думы, - уточнил источник портала.

Ранее городское управление культуры возглавлял Александр Доманов. Он занял эту должность в июне 2018 года после ухода Людмилы Лисицыной. До этого он был начальником отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями в региональном Министерстве культуры. Напомним, Доманов написал заявление по собственному желанию 9 января 2020 года.

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Ранее он работал экс-заместителем руководителя аппарата правительства региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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