2020-02-04T20:52:38+03:00
Общество

Глава администрации Алексей Логвиненко подготовил коммунальщиков к предстоящему снегопаду

Ожидаются морозы и сильный снегопад
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове подготовились к предстоящему снегопадуВ Ростове подготовились к предстоящему снегопадуФото: "КП" Архив
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Сити-менеджер Ростова распорядился подготовить город к предстоящим снегопадам.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил ввести режим повышенной готовности. Согласно прогнозам синоптиков к концу недели ожидаются морозы до -12 градусов. Кроме того, обещается сильный снегопад, а снег, соответственно, необходимо будет вовремя убирать.

Под пристальным вниманием будет работа коммунальных служб. Ведь именно в морозы случаются аварийные ситуации, на которые необходимо будет оперативно реагировать. Глава администрации попросил коммунальщиков следить за тем, чтобы по окончанию ремонтных работ из систем спускали воздух во избежание новых поломок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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