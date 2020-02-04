Глава администрации Алексей Логвиненко подготовил коммунальщиков к предстоящему снегопаду

4 Февр. 2020 2020-02-04T20:52:38+03:00

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Сити-менеджер Ростова распорядился подготовить город к предстоящим снегопадам.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко поручил ввести режим повышенной готовности. Согласно прогнозам синоптиков к концу недели ожидаются морозы до -12 градусов. Кроме того, обещается сильный снегопад, а снег, соответственно, необходимо будет вовремя убирать.

Под пристальным вниманием будет работа коммунальных служб. Ведь именно в морозы случаются аварийные ситуации, на которые необходимо будет оперативно реагировать. Глава администрации попросил коммунальщиков следить за тем, чтобы по окончанию ремонтных работ из систем спускали воздух во избежание новых поломок.

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ИСТОЧНИК KP.RU