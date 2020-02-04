Подопечные Валерия Карпина разнесли «Партизан» на встрече в Катаре

4 Февр. 2020 2020-02-04T21:28:47+03:00

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Донской футбольный клуб обыграл белградский «Партизан».

Поражение ФК «Ростов» нанес в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре. Встреча команд состоялась в Дохе. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу желто-синих.

Авторами голов стали Павел Мамаев, Александр Долгов и Эльдор Шомуродов. У сербов мяч в ворота донской команды забил Садик Умар.

Следующий матч «Ростов» сыграет с московским «Локомотивом», а «Партизан» - со столичным «Спартаком».

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Игра закончилась со счетом 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU