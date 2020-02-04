Подопечные Валерия Карпина разнесли «Партизан» на встрече в Катаре
Матч закончился со счетом 3:1
"Ростов" обыграл "Партизан" в Кубке Париматч Премьер. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Донской футбольный клуб обыграл белградский «Партизан».
Поражение ФК «Ростов» нанес в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре. Встреча команд состоялась в Дохе. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу желто-синих.
Авторами голов стали Павел Мамаев, Александр Долгов и Эльдор Шомуродов. У сербов мяч в ворота донской команды забил Садик Умар.
Следующий матч «Ростов» сыграет с московским «Локомотивом», а «Партизан» - со столичным «Спартаком».
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Игра закончилась со счетом 2:1.
ИСТОЧНИК KP.RU