Столярный цех вспыхнул ярким пламенем в Ростовской области

4 Февр. 2020 2020-02-04T21:47:32+03:00

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В Ростовской области по неизвестной причине вспыхнул столярный цех.

Инцидент произошел сегодня, 4 февраля около десяти часов утра в селе Пешково Азовского района. Одноэтажное здание цеха загорелось на улице Буденного, 79. Звонок на пульт дежурного поступил в 10:03, к месту происшествия незамедлительно выдвинулась бригада огнеборцев.

К моменту приезда пожарных пламя распространилось на 400 квадратных метров. Возгоранию был присвоен ранг 1БИС. Огнеборцы долго боролись с пламенем и к 11:07 им удалось его локализовать. А уже в 11:20 пожар был полностью потушен. Пострадавших и погибших при возгорании нет.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 35 человек личного состава, 10 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU