Нашла карту: в донской столице женщина смогла поживиться 20 тысячами рублей
В Ростове-на-Дону задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве.
В ходе следствия стало известно, что 40-летняя местная жительница нашла банковскую карту на одной из улиц города. А затем она начала со своей находки оплачивать различные покупки. Общая сумма, потраченная с карточки, составила 20 тысяч рублей.
Владелица кары обратилась в полицию только после того, как заметила, что с карты идут списания. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Ее привезли в местный отдел полиции.
- Возбуждено уголовное дело по статье 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU