Нашла карту: в донской столице женщина смогла поживиться 20 тысячами рублей

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:04:23+03:00

Хозяйка обратилась в полицию только тогда, когда начались списания

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В Ростове-на-Дону задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве.

В ходе следствия стало известно, что 40-летняя местная жительница нашла банковскую карту на одной из улиц города. А затем она начала со своей находки оплачивать различные покупки. Общая сумма, потраченная с карточки, составила 20 тысяч рублей.

Владелица кары обратилась в полицию только после того, как заметила, что с карты идут списания. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Ее привезли в местный отдел полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU