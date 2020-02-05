2020-02-05T09:40:12+03:00
Общество

563 раза за два года нарушил правила дорожного движения ростовчанин

Штрафов мужчине пришло больше чем на полмиллиона рублей
Горбачева Дина
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Нарушителю придеьтся заплатить крупный штрафНарушителю придеьтся заплатить крупный штрафФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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563 раза нарушил правила дорожного движения ростовчанин. Ему предстоит выплатить 578 100 рублей.

Два года 31-летний житель Ростова позволял себе ездить как хотел и не обращал внимания на приходящие «письма счастья». По информации отдела пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области, молодой человек катался на BMW X5.

- В течение двух лет водитель регулярно превышал скоростной режим, ездил по полосе, предназначенной для общественного транспорта, и нарушал правила парковки, — прокомментировали в ведомстве.

Нарушителя нашли, машину отправили на штрафстоянку. Вычислить его удалось благодаря камерам видеонаблюдения. BMW ростовчанина находилась на парковке на улице Чехова. Вернуть автомобиль он сможет только после оплаты всех штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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