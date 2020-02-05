В Таганроге козырек подъезда раздавил машину местного учителя

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:54:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Таганроге упал козырек подъезда. Фотографии инцидента были опубликованы в социальных сетях в ростовском паблике.

Рухнуло бетонное сооружение на улице Циолковского. Пострадала только припаркованная рядом машина, но пострадала достаточно сильно. Козырек приземлился прямо на переднее пассажирское сиденье, снеся дверь и разбив лобовое стекло. По словам очевидцев, LADA Kalina принадлежит преподавателю русского языка местной школы.

В комментариях к посту одни пользователи жалели хозяина машины и говорили, что ему не повезло. Другие, напротив, порадовались заметив, что владельца постигла мгновенная карма. Ведь автомобиль, по их утверждению, был припаркован не по правилам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова-на-Дону обрушился балкон

Никто из прохожих не пострадал

В центре Ростова обрушился балкон. Инцидент произошел сегодня утром на улице Большой Садовой, 67. Об этом сообщает пресс-служба городского управления ГО и ЧС (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU