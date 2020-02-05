2020-02-05T09:54:00+03:00
Общество

В Таганроге козырек подъезда раздавил машину местного учителя

Ремонт "Лады" влетит в копеечку
Дина Горбачева
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Козырек рукнул на "Ладу". Фото: соцсетиКозырек рукнул на "Ладу". Фото: соцсети
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В Таганроге упал козырек подъезда. Фотографии инцидента были опубликованы в социальных сетях в ростовском паблике.

Рухнуло бетонное сооружение на улице Циолковского. Пострадала только припаркованная рядом машина, но пострадала достаточно сильно. Козырек приземлился прямо на переднее пассажирское сиденье, снеся дверь и разбив лобовое стекло. По словам очевидцев, LADA Kalina принадлежит преподавателю русского языка местной школы.

В комментариях к посту одни пользователи жалели хозяина машины и говорили, что ему не повезло. Другие, напротив, порадовались заметив, что владельца постигла мгновенная карма. Ведь автомобиль, по их утверждению, был припаркован не по правилам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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