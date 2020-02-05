В Ростове-на-Дону подожгли три дорогие иномарки

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:41:19+03:00

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Сегодня ночью, в районе четырех часов, в донской столице сгорели три дорогие иномарки.

По предварительным данным, причиной случившегося стал поджог.

Пожар произошел на улице Козлова. Площадь охваченная огнем составила около 15 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось довольно быстро. В тушении были задействованы 8 спасателей и 2 пожарные машины. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, сгорели автомобили «Митцубиси Паджеро», «БМВ X1» и «Ауди Q3».

- В результате происшествия никто не пострадал, - отметили в ведомстве. - Предварительная причина пожара — поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU