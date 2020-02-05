2020-02-05T13:07:56+03:00
Общество

Тайна раскрыта: останки, найденные в донском парке, принадлежат морякам

В 1942 году они сдерживали немецкие штурмовые батальоны у стен Зернонрада
Дина Горбачева
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Останки нашли рабочие.Фото: соцсетиОстанки нашли рабочие.Фото: соцсети
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История останками людей, обнаруженными в парке Зернограда, получила продолжение. Ранее мы сообщали, что захоронения нашли коммунальщиками при раскопке траншеи.

Стало известно, что кости принадлежали бойцам, погибшим в бою за Зерноград. Подробности обстоятельств их смерти еще только предстоит раскрыть. Ясно одно, поисковики Объединения Миус Фронт, можно сказать, вернули с войны ещё четверых без вести пропавших героев. Поисковики предполагают, что погибшие были моряками 81 морской стрелковой бригады. Именно эта часть, истекая кровью, сдерживала трое суток летом 1942 немецкие штурмовые батальоны у стен Зернограда.

Теперь перед специалистами стоит нелегкая задача — вернуть и вписать в историю имена последних защитников Зернограда, тем самым, отдать дань памяти павшим героям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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