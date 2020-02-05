«Быстро и с пользой для экологии»: ВТБ переходит на цифровой формат подписания документов

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:25:47+03:00

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Первым из лидеров рынка ВТБ переводит всю банковскую сеть на безбумажную технологию. Там рассказали, что цифровой формат подписания документов станет доступен клиентам в первом квартале 2020 года во всех точках продаж. А это порядка 1,5 тысячи офисов банка по всей стране. Уже к концу года долю операций, проводимых с помощью технологии, планируется довести до 40%.

- ВТБ одним из первых банков запустил безбумажное обслуживание в своих офисах, - руководитель департамента розничного бизнеса - старший вице-президент ВТБ отметил Мигель Маркарянц. - Проект позволяет клиентам подписывать необходимые документы в режиме онлайн, не тратя лишнее время на заполнение бумажных договоров. Технология вдвое сокращает процесс подписания документов, снижает время на обслуживание клиентов и способствует улучшению экологической ситуации в нашей стране. Экономический эффект от ее внедрения к 2022 году может составить более 1,5 млрд рублей.

Так, на данный момент технология уже доступна в 476 офисах Москвы, Санкт-Петербурга и в других регионах страны. За три месяца клиенты подписали по ней более 25 тысяч документов. А наиболее распространенными являются операции с картами (70%) и обслуживание текущих и накопительных счетов (20%). Далее следуют выдача кредитов наличными, кредитных карт, а также их обслуживание.

К слову, банк планирует расширять перечень операций в рамках безбумажной технологии. В феврале клиенты смогут совершать операции по вкладам, до конца года появятся опции платежей и переводов, кассовые операции, оформление эскроу-счетов и обслуживание клиентов сегмента Прайм и Привилегия.

Напомним, на сегодняшний день в ВТБ обслуживается более 13,3 млн физлиц, только за 2019-й этот показатель увеличился на 1 млн человек, что стало историческим показателем для банка. При этом, по данным компании Finalta, банк второй год подряд показывает рекордные результаты на рынке по показателю удержания розничных клиентов.