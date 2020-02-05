2020-02-05T15:31:48+03:00
Общество

Поплатится рублем: в Ростове-на-Дону водитель городского автобуса не пропустил скорую с умирающим ребенком

Нарушителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей
Мария ШАБАНОВА
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Полиция наказала нарушителяПолиция наказала нарушителяФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В донской столице накануне, 4 февраля, горожане стали свидетелями того, как водитель автобуса, курсирующего по маршруту 34 А, на перекрёстке проспекта Стачки и улицы Тружеников, при повороте налево, он не пропустил машину скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя и привлекли его к ответственности.

В ведомстве также сказали, что машина реанимации везла в больницу ребёнка и врачи в этот момент боролись за его жизнь.

- В отношении водителя автобуса составлен административный материал. Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде наложения штрафа в размере от трёх до пяти тысяч рублей или лишение права на управления транспортными средствами на срок от трёх месяцев до одного года, - прокомментировали в пресс-службе областной ГИБДД.

УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области призывают водителей и пешеходов не игнорировать требования Правил дорожного движения, касающиеся предоставления преимущества в движении спецтранспорту. От времени его прибытия зависят жизни других людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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